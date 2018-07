Das ging daneben Fashion-Fauxpas in Wimbledon: Herzogin Meghan und ihr Strohhut

Die royale Etikette im britischen Königshaus will gelernt sein. Das bekommt auch Herzogin Meghan (36) seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) im Mai 2018 immer wieder zu spüren. Gemeinsam mit ihrer Schwägerin Kate (36) besuchte die Herzogin am vergangenen Samstag das Wimbledon-Finale der Damen in London. Zum ersten Mal nahmen die beiden Frauen ohne ihre Ehemänner an einem öffentlichen Event teil.