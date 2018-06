Das Gift kam ins Auge Misslungene Keratose-Behandlung: Restaurator klagt gegen Arzt

Das ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre her. Grund für die Sehstörungen war wohl eine Behandlung der Keratose-Flecken auf der Kopfhaut, an Stirn und Schläfe mit einem giftigen Arzneimittel. Dem Mann war in der Nacht nach der Behandlung mit Podopyllin das pflanzliche Gift ins Auge geraten. Die Folgen waren dramatisch.