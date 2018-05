Das Geschäft mit der Schwangerschaft YouTube-Star Bianca Heinicke: Steinreich durch ihr Baby?

Die Freude des Paares am privaten Glück kennt scheinbar keine Grenzen, was die "SZ" so erklärt: "Es ist auch die Erweiterung eines Geschäftsmodells: Bibi bekommt ein Bibibaby, da können Wirtschaft und Werbung kaum mehr an sich halten vor Begeisterung."

"Diese Schwangerschaft bedeutet eine Steigerung der Vermarktungsmöglichkeit von mindestens 50 Prozent", sagt Benjamin Minack, Präsident des Werbeverbandes GWA. Wenn Bibi es schlau anstelle, könne sie ihre Social-Media-Kanäle um neue Themen rund um Schwangerschaft und Baby erweitern. Und neue Themen brächten neue Follower, neue Partner, neue Produkte.

Das Geschäft mit der Werbung

Bibi Heinicke, die insgesamt rund zehn Millionen Fans im Alter zwischen acht und 20 Jahren hat, gilt als exzellente Werbefigur. Nur ein Beispiel: Vor zwei Jahren brachte sie mit der Drogeriekette dm einen neuen Dusch-Schaum auf den Markt. Die Läden wurden von den Fans gestürmt, die einzelnen Varianten des Schaums waren teilweise schon mittags ausverkauft.

Bisher liefen die Geschäfte für Bibi und ihren Freund auch ohne Baby fantastisch. Ihr Jahreseinkommen wird auf über eine Million Euro geschätzt. Schon vor einem Jahr bezifferte das Wirtschaftsblatt "Manager Magazin" die monatlichen Einkünfte "auf mindestens 110.000 Euro". Den Expertenberechnungen zufolge soll Heinicke monatlich über 50.000 Euro alleine für Werbung auf ihrem YouTube-Kanal bekommen.

Hinzu kämen stattliche Honorare für Affiliate-Links, bei denen Bibi daran verdient, wenn jemand Produkte direkt über die Links kauft, die sie in ihren Videos bewusst einblendet. Des Weiteren fallen immer wieder Honorare für Werbekooperationen außerhalb des YouTube-Kanals an, wie etwa Bibis Zusammenarbeit mit Neckermann Reisen und der Telekom.

Deutschlands neue Werbe-Ikone

Die Kölnerin Bianca Heinicke hat den Sprung von der Abiturientin mit abgebrochenem Studium der Sozialwissenschaften bis zur Werbe-Ikone in nur sechs Jahren geschafft. Der Chef der Strategieberatung BrandTrust in Nürnberg, Klaus-Dieter Koch, glaubt laut "SZ" sogar: "Man stelle sich vor, sie würde sich jetzt auch noch eine Katze anschaffen. Dann würde sich das Vermarktungspotenzial auf einen Schlag verdreifachen."