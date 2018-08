Das geordnete Chaos So lief die erste Folge der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"

Man packe die Kult-Moderatoren Thomas Gottschalk (68) und Günther Jauch (62) gemeinsam in eine Sendung und garniere sie mit Barbara Schöneberger (44) - heraus kommt eine TV-Show, die garantiert ein Quoten-Garant werden wird, völlig egal, welches Konzept dahinter steht. Ganz so einfach ist es heutzutage natürlich nicht mehr, dennoch hat RTL mit seiner neuen Show "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" am Samstagabend bewiesen, dass das Entertainment-Trio zum Besten gehört, was die deutsche TV-Landschaft zu bieten hat.