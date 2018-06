Am 25. Juni feierten Nicole Kidman (51, "Big Little Lies") und Keith Urban (50) ihren zwölften Hochzeitstag. 2006 gaben sich die beiden an der australischen Küste das Jawort und führen seither eine glückliche und skandalfreie Ehe. Wie sie das schaffen? Ganz einfach, verrät die Schauspielerin jetzt dem US-Magazin "Parade": "Wir texten niemals!"