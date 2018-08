Das gab es in Folge drei zu sehen "Promi Big Brother": Silvia Wollny hat keinen Kontakt zu Geschwistern

Das Ding mit dem Baby

In der vergangenen Folge hatte Sophia Vegas (30) ganz Deutschland offenbart, dass sie schwanger sei. "Voll süß, ich will auch ein Baby haben", schwärmte TV-Sternchen Chethrin Schulze (26) und auch Nicole Belstler-Boettcher (55) fand die Ankündigung ganz "toll" und "großartig". Eine hatte jedoch so ihre Probleme. Während Völz es "schon mutig" fand, vermutete Wollny, dass Vegas das Ganze nur aus PR-Gründen verraten habe. "Also wenn ich im vierten Monat schwanger wäre, so wie es Sophia jetzt ist, würde ich nicht ins ,Big Brother'-Haus gehen", war ihre Überlegung. Sie habe "kein Verständnis" dafür, dass ihre Reality-TV-Kollegin als werdende Mutter an der Sendung teilnehme.