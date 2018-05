Das erste Mal gemeinsam vor der Kamera Caroline Frier und Dirk Borchardt lassen sich für "Falk" scheiden

In der neuen Folge "Falk" (am 29.5. um 20:15 Uhr im Ersten) soll Titel-(Anti)held Fritz Karl (50) die Scheidung eines zerstrittenen Ehepaars abwickeln - und verdingt sich stattdessen als Paartherapeut mit äußerst ungewöhnlichen Methoden. Gespielt wird das ewig zankende Paar von Caroline Frier (35, "Nicht tot zu kriegen") und Dirk Borchardt (49, "Die Glasbläserin"), die im wahren Leben weitaus glücklicher verheiratet sind und für die launige Anwaltsserie nun zum ersten Mal zusammen vor der Kamera stehen. Im Gespräch mit spot on news sprechen die beiden Schauspieler über die Erfahrung, ein Ehepaar kurz vor der Scheidung zu spielen und was ihr eigenes Rezept gegen Ehekrach ist.