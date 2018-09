Das erste gemeinsame Kind Musikproduzent Jack White wird wieder Papa - mit 78!

Wichtig ist Jack White aber nicht nur die Gesundheit des Kindes, er betont auch, dass das Baby auf natürlichem Weg entstanden ist: "Am Anfang haben wir an Kinder überhaupt nicht gedacht, aber irgendwann ist immer mehr der Wunsch aufgekommen. Vor ungefähr einem Jahr hat Raffi die Pille abgesetzt. Unser Motto war seitdem: 'Nichts Künstliches. Aber wenn der liebe Gott es will, dann soll es so sein.' Und es war nichts Künstliches, alles war ganz natürlich", erklärt er dem Boulevardblatt.