Das Erfolgsformat ist zurück Acht Dinge, die Sie garantiert noch nicht über "X Factor" wussten

Auf der ganzen Welt beliebt

Das britische Originalformat "The X Factor" wurde weltweit bereits von 52 Ländern adaptiert. So suchten unter anderem schon Kasachstan, Kolumbien, Marokko, Norwegen, Australien und Dänemark in der Castingshow nach neuen Superstars. In "X Factor Adria" nehmen Kandidaten aus den früheren jugoslawischen Republiken Serbien, Kroatien, Mazedonien, Bosnien und Montenegro teil.

Weltstar Leona Lewis

Das Debütalbum "Spirit" von "X Factor"-Gewinnerin Leona Lewis (33) ist das weltweit am viertbesten verkaufte Album einer britischen Solo-Sängerin. In Großbritannien wurde das Werk 14 Mal mit Platin ausgezeichnet und verkaufte sich sogar besser als das "Greatest Hits"-Album der Spice Girls.

42 Nummer-Eins-Hits aus "X Factor"

In Großbritannien, dem Heimatland von "X Factor", haben 42 Singles ehemaliger Kandidaten die Nummer Eins der Charts gestürmt. Im Jahr 2009 haben die damaligen Finalisten Michael Jacksons "You Are Not Alone" aufgenommen und mit den Verkäufen ein Krankenhaus unterstützt.

James Arthur: Erfolg nach zwei Versuchen

James Arthur (30) gewann 2012 die britische Version von "X Factor" mit seiner Neu-Interpretation des Songs "Impossible" und gehört heute zu den erfolgreichsten Gewinnern der Castingshow. Vor seinem Durchbruch war der Sänger einige Zeit obdachlos und bei "The Voice UK" schied er vorzeitig aus. Erst "X Factor" brachte den gewünschten Erfolg.

"X Factor" in Deutschland

"X Factor" lief in Deutschland bereits von 2010 bis 2012 und konnte große Erfolge verzeichnen. Im September 2010 war das Erfolgsformat sogar in der Kategorie "Beste Unterhaltung" für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, musste sich dann aber dem deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest "Unser Star für Oslo" geschlagen geben.