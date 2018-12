Das enthüllt eine neue Studie Umfrage unter Millenials: Wie tickt der "moderne Mann"?

Wie tickt der "moderne Mann"? Das ist eine Frage, mit der sich wohl viele junge Männer im Laufe ihres Lebens konfrontiert sehen. Die Mythen, die durch das Netz wabern, sind vielfältig: Junge Männer von heute wollen lieber ein Sabbatical machen als einen fetten Dienstwagen fahren, tragen statt Anzug bevorzugt knöchelfreie Hosen und lässige Shirts und suchen hinter allem, was sie in ihrem Leben tun, einen Sinn. Der moderne Mann hat keine Angst mehr ein Selbsthilfe-Buch in der U-Bahn zu lesen oder als Hausmann zu Hause bei Herd und Kind zu bleiben.