Das Engagement ist groß Nach Jan Böhmermann: Klaas Heufer-Umlauf sammelt für Flüchtlinge

Auf der Online-Plattform "Leetchi.com" ruft der 34-Jährige ebenso engagierte Leute dazu auf, Gutes zu tun. Von der Geldsumme sollen Schiffe gechartert werden, die hilfsbedürftige Menschen vor dem Ertrinken retten. In einem YouTube-Clip spricht Heufer-Umlauf ausführlich über die vorherrschende Mittelmeer-Situation und nennt sie eine "Katastrophe". "Niemand setzt sich freiwillig in so ein Boot, wenn er genau weiß, da sind zu viele Leute drauf, ich kann selber nicht schwimmen und das Boot ist auch nicht ganz funktionsfähig", erklärt der Moderator.