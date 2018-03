Pfiat di, Schänke! Servus, begehbarer Kühlschrank!

"Eigentlich schade darum", meinte Hammerl, heute sei man um eine barrierefreie Bauweise bemüht, die das Gasthaus ohnehin mitbringt – bis hin zum begehbaren Kühlschrank. Bereits vor sieben Jahren habe man sich mit dem Gedanken an die neue Ortsmitte befasst, so Hammerl, daher habe es keine langfristigen Pachtverträge mehr gegeben. Und so blieb ab diesem Zeitpunkt die Küche kalt und die Schänke trocken. Der Verein für Wirtshausfreunde, der sich den Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur auf die Fahne schreibt, stellte vergebens Bemühungen an, den Betrieb um das Wirtshaus am Laufen zu halten. Mittlerweile sind die allermeisten Tiefenbacher froh, wenn das marode Gebäude von der Bildfläche verschwindet. So auch Hammerl: "Jetzt wird es Zeit, dass der Kasten verschwindet." Was bleibt ist die Erinnerung an alte Zeiten und unzählige Wirtshausgeschichten sowie die Hoffnung, dass mit dem Projekt Ortsmitte der Tiefenbacher nach Jahren der Durststrecke wieder einen Dorftreffpunkt ansteuern kann.