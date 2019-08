Das Ende einer Ära "The Big Bang Theory": Wann laufen die letzten zwölf Folgen?

Schon bald hat das Warten ein Ende. Der Sender ProSieben hat den Starttermin für den zweiten Teil der zwölften Staffel von "The Big Bang Theory" bekannt gegeben. Das große Finale der beliebten US-Sitcom um Wissenschaftler und Super-Nerd Sheldon Cooper (Jim Parsons, 46) wird am 16. September um 20:15 Uhr beginnen. Und damit wird auch der Anfang vom Ende eingeläutet: Bis zum endgültigen Finale der Serie gibt es insgesamt nur noch zwölf Episoden. Die haben es allerdings in sich.