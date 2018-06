Ihr bester Shopping-Tipp für Frauen mit Kurven?

Kirsch: Das Problem ist grundsätzlich, dass - sobald eine bestimmte Größe überschritten wird - es in der Mode plötzlich ganz neue Muster, Schnitte und Prints gibt, bei denen man sich denkt: Wer soll denn so etwas anziehen? Einer Curvy-Frau würde ich daher immer raten, auf die Suche zu gehen und auf ihr Bauchgefühl zu hören. Mein Appell: Seid mutig und versteckt euch nicht. Glaubt aber bitte auch nicht blind an das, was euch im Laden angeboten wird. Wenn ich beispielsweise kein Fan von großen Mustern bin und einen Pullover sehe, auf dem ein riesiger Teddybär drauf ist, überlege ich mir zweimal, ob ich ihn kaufe.

Gerade im Sommer beklagen sich viele Frauen über reibende Oberschenkel. Haben Sie eine Lösung?

Kirsch: Das ist ein super unangenehmes Gefühl! Ich sorge vor, indem ich mir morgens immer Vaseline zwischen die Oberschenkel schmiere. Das fühlt sich erstmal komisch an und es klingt auch irgendwie witzig, aber: Was gut geschmiert ist, kann nicht arg rot werden! Und wenn ich mal einen richtigen Hardcore-Shopping-Tag habe, wo ich nicht gerade alle halbe Stunde die Vaseline nachschmieren will, trage ich dünne Höschen, die sehen aus wie Radlerhosen oder abgeschnittene Strumpfhosen. Das hilft!