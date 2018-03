Das bringt das Frühjahr Guido Maria Kretschmer & Co.: Das haben die Stars zu erzählen

Hanka Rackwitz

Reality-TV-Star Hanka Rackwitz (49) sorgte 2017 im Dschungelcamp für Aufsehen. Dass sie an verschiedenen Angst- und Zwangsstörungen leidet, thematisierte sie aber schon zuvor. Im April 2016 erschien ihr Buch "Ich tick nicht richtig: Mein Leben mit Zwängen, Ängsten und Macken". Doch jetzt ist vieles anders, in ihrem neuen Werk "Von einer, die auszog, das Fürchten zu verlernen: Wie ich meine Zwänge, Ängste und Neurosen besiegte" (ab 12. März) berichtet sie von ihrem Entschluss, sich in einer Klinik behandeln zu lassen und erzählt von ihrer speziellen Konfrontationstherapie.

Sarina Nowak

Durch Heidi Klums (44) Castingshow "Germany's next Topmodel" - wurde Sarina Nowak (25) berühmt. Size Zero hat sie inzwischen aber gerne hinter sich gelassen und feiert als kurviges Model internationale Erfolge. Am 10. April erscheint ihr Buch "Curvy: Mein Weg zu mehr Glück und Selbstbewusstsein" - damit will das Model die Leser "zu einem gesunden und entspannten Umgang mit dem eigenen Körper inspirieren".

Zudem erscheint ein neues Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre (43): Über "Ich glaub, mir geht's nicht so gut, ich muss mich mal irgendwo hinlegen" (ab 8.3.) heißt es vorab: "'Panikherz' war eine Reise ins Innere. Nun geht es in die umgekehrte Richtung: nach draußen, zu den anderen." +++ Mit "Alles kann, Liebe muss" (8.3.) gibt Katrin Bauerfeind (35) "Geschichten aus der Herzregion" zum Besten. +++ "Bares für Rares"-Star Fabian Kahl (26) erzählt in "Der Schatzsucher" (8.3.) seine Geschichte.