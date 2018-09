Das blieb bisher unentdeckt Herzogin Meghan verrät süßes Detail über ihr Hochzeitskleid

Eine Erinnerung an ihr erstes Date

"Irgendwo in dem Schleier war ein Stück blauer Stoff eingenäht. Es war mein 'etwas Blaues'", erklärt Herzogin Meghan in einem Vorschau-Clip der HBO-Dokumentation "Queen of the World", aus dem unter anderem "People" zitiert. In der Dokumentation wirft die Frau von Prinz Harry (34) zum ersten Mal seit der Hochzeit einen Blick auf die Givenchy-Kreation, in der sie am 19. Mai vor den Traualtar schritt.