Das beneidet sie an ihr Barbara Schöneberger:" Hätte gern mehr Helene Fischer in mir"

Dass Barbara Schöneberger (44, "Du willst es doch auch") als Moderatorin so gefragt ist, ist ihrer Ansicht nach Glückssache. Wie sie der Bild am Sonntag im Interview sagt, liege das schlichtweg an dem Mangel an Frauen in ihrem Geschäft. "Ich werde nicht immer gebucht, weil ich die Beste bin. Ich bin aber schlichtweg die Einzige", erklärte sie der Zeitung. Doch auch als Sängerin feiert sie Erfolge und veröffentlicht mit "Eine Frau gibt Auskunft" nun schon ihr viertes Album. Bei allem Erfolg gibt es eine Sängerin, von der sie sich gerne eine Scheibe abschneiden würde: Schlager-Queen Helene Fischer (33).