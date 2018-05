"Der Gaylord Gladiator hat für uns als Unternehmen einen unschätzbaren historischen Wert. Mit seiner außergewöhnlichen Verarbeitung und der absoluten Kundenorientierung bei der Anfertigung des Wagens steht der Gaylord auch heute noch für Werte, die den Zeppelin-Konzern zu einem führenden Lösungsanbieter in seinen Tätigkeitsbereichen machen", sagt Peter Gerstmann, Vorstandsvorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH. 2017 hatte der Konzern den ersten hergestellten Gaylord Gladiator von einem Sammler zurückgekauft. An Bord sind elektrisch verstellbare Sitzen, elektrische Fensterheber, Servolenkung, Bremskraftverstärker und Klimaanlage, sowie ein festes Dach, das sich per Knopfdruck vollständig im Kofferraum versenken lässt. Typisch für die damalige Zeit sind die wuchtigen Heckflossen und der imposante Kühlergrill, dazu viele Chrom-Zierteile.