Speck ist in der Grill- und Kochszene ein elementarer Bestandteil bei der Zubereitung von Speisen. Egal ob es der Bacon beim Burger ist, in exklusiven Restaurants die Feigen im Speckmantel, die als Vorspeise serviert werden oder die Speckwürfel, die manche gerne in eine Bolognesesoße geben. Heute geht es wieder mal ums Einwickeln in Speck…