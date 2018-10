Wer es medium möchte sollte eine Kerntemperatur von 55-56 Grad anstreben.

Hinweis:

Wer ein komplettes Flap Meat bestellt wird ein Stück Fleisch erhalten, dass unterschiedliche Dicken aufweist. Auf keinen Fall das ganze Stück auf den Grill legen! Denn die dünnen Stellen garen wesentlich schneller als die dicken! Dünne Stellen deshalb vorher abtrennen und zum Beispiel aufgeschnitten für einen Asia Wok (hier passt Rindfleisch wunderbar hinein) verwenden.

Video: So grillen Sie Flap Meat

Allgemeine Informationen

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

Zubereitungseit: 7 Minuten





Zutaten:

1 kg Flap Steak

2 EL Sonnenblumenöl

2 EL Meersalz

2 EL Pfeffer



Zubereitung:

1. Das Flap Meat eine Stunde vor dem Grillen aus dem Kühlschrank nehmen und Raumtemperatur annehmen lassen.

2. Das Fleisch in 1,5 bis 2 Zentimeter dicke Steaks schneiden.

3. Mit dem Sonnenblumenöl einpinseln.

4. Bei mittlerer Hitze von beiden Seiten für etwa 2 Minuten angrillen. (klappt auch in der Pfanne auf dem Herd)

5. In der indirekten Hitze auf eine Kerntemperatur von 55-56 (medium) ziehen. (Falls in einer Pfanne angegrillt wurde das Fleisch im Backofen bei cirka 130 fertig garen)

6. Beim Servieren mit Meersalz und Pfeffer würzen.



Anja Auer betreibt mit „Die Frau am Grill“ den größten YouTube-Kanal der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten ihrer Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen.

Weitere Rezepte finden sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill

Anja Auer: Foto: privat

