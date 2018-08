Darum wartete er so lange "Scham und Angst": Das sagt Asia Argentos angebliches Opfer

Erstmals hat sich der Schauspieler Jimmy Bennett (22, "The Amityville Horror") zu den Anschuldigungen geäußert, die er gegenüber der Schauspielerin Asia Argento (42) erhebt. Dabei hat der heute 22-Jährige einerseits erklärt, warum er knapp fünf Jahre gewartet hat, ehe er sich damit an die Öffentlichkeit wandte. Andererseits verriet er auch, warum er bis jetzt schwieg, seit seine Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Argento publik sind: "Ich habe in den vergangenen Tagen kein öffentliches Statement abgegeben, weil ich mich schämte und Angst davor hatte, ein Teil der öffentlichen Berichterstattung zu sein." Das sagte er laut der US-amerikanischen Seite "The Hollywood Reporter".