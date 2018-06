Darum sind sie so glücklich Steffi Graf und Andre Agassi verraten ihr Ehe-Geheimnis

Auch nach so vielen gemeinsamen Jahren ist Andre Agassi immer noch verliebt in seine Frau. "Ich liebe so viele Dinge an ihr ... Ihre Schönheit, ihre Eleganz", so Ex-Tennisprofi. "Durch die Tatsache, dass wir uns beide entwickelt haben in einer Umgebung, die sehr vom Wettbewerb geprägt ist, konnte eine sehr starke Kommunikation zwischen uns entstehen. Außerdem gibt es diese Menschenfreundlichkeit bei ihr. Sie blickt mit einer gewissen Tiefe auf das Leben und versucht, diese Welt besser zu machen", schwärmte er weiter.