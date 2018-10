Darum liebt ihn einfach jeder Hugh Jackman: Der australische Lieblings-Mutant wird 50

Nach "Correlli" wurde es zunächst einmal musikalisch. Jackman mimte den männlichen Part in der Musical-Aufführung zu "Die Schöne und das Biest" und bekam dafür auch mehrere Auszeichnungen. Seine Wurzeln in diesem Metier hat er seither immer wieder aufgezeigt, etwa in den Filmen "Les Misérables" (2012) oder zuletzt in "Greatest Showman" (2017).

Der Leinwand-Beginn

Auf der ganz großen Leinwand ist Jackman vor allem für eine Rolle bekannt: als Mutant Wolverine in der "X-Men"-Reihe. Der erste Teil davon war es auch, der ihn ab dem Jahr 2000 zu einem der gefragtesten Darsteller der Traumfabrik machen sollte. In den vergangenen 18 Jahren war das heutige Geburtstagskind dementsprechend fleißig.

Neben neun Filmen alleine aus dem "X-Men"-Universum, darunter zuletzt der herausragende Streifen "Logan", arbeitete Jackman unter anderem mit Christopher Nolan ("The Prestige"), Neill Blomkamp ("Chappie"), Darren Aronofsky ("The Fountain") oder Denis Villeneuve ("Prisoners") zusammen. Auszeichnungen sammelte Jackman in dieser Zeit reichlich - darunter 2008 auch den als "Sexiest Man Alive" - nur bei den Oscars kam er bislang nicht über eine Nominierung ("Les Misérables") hinaus. Da ist er also doch, der eine kleine Makel des Australiers. Gut, da wäre noch sein Film "Van Helsing"...

Nicht alles ist positiv

Hat Jackman also wirklich noch nie negative Schlagzeilen geschrieben? In der Tat, tragische gab es aber sehr wohl. So offenbarte der Schauspieler im Jahr 2013, an Hautkrebs erkrankt zu sein. Nach der operativen Entfernung musste ihm nur ein Jahr später erneut schädliches Gewebe entfernt werden. Seither hält er nicht nur seine Follower bei Instagram dazu an, nie auf Sonnencreme zu verzichten.