Darum ist es ihr so wichtig Herzogin Kate: Erster Einblick in ihr neues Gartenprojekt

Herzogin Kate (37) arbeitet derzeit an einem neuen Projekt, das ihr offenbar sehr am Herzen liegt und das bald enthüllt werden soll. Bei Instagram lieferte die dreifache Mutter den Royal-Fans nun einen ersten Einblick in ihren "Zurück zur Natur"-Garten. Ziel des wilden Waldgartens sei es, den Fokus auf die Effekte, die die Natur auf unser geistiges und körperliches Wohlbefinden habe, hervorzuheben.