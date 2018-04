Sie kamen vom Tennis – und wollten damals eigentlich gar nicht zum Darts, mussten erst noch vom Sender überredet werden. Heute sind Sie das deutsche Darts-Gesicht. Was macht Darts für Sie so besonders?

Es ist ein Mix aus mehreren Aspekten. Darts ist ein cooler Sport, ein schneller Sport, ein spannender Sport. Und man hat den Faktor Zuschauer. Das Faszinierende ist auch, dass Darts eine Mentalsportart ist. Je höher jemand punktet, desto lauter wird das Publikum. Du hast in der Dartsszene Typen auf der Bühne, die so gar nicht in unsere Zeit passen, die keine Helden sind. Aber sie werden wie große Popstars gefeiert, stellen eine hohe Identifikation her, für viele Leute eine Projektionsfläche. Viele stehen da unten und denken sich: "Da oben auf der Bühne könnte auch ich stehen. Wenn Darren Webster (arbeitete lange Zeit noch als Handwerker; d. Red.) da oben steht – warum eigentlich ich nicht?" Das bindet die Leute an den Sport.