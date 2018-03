Darf sie bald auspacken? Trump-Affäre? Stormy Daniels will Schweigegeld zurückzahlen

Wachsende Plage in München Bußgeld-Beschluss: Taubenfüttern teurer als Falschparken

Um der Plage der vielen Tauben in München Herr zu werden, will der Stadtrat ein allgemeines Fütterungsverbot verhängen. Wer trotzdem Brotkrumen verstreut, dem droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 1.000 Euro.