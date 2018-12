Darf eine Jungfrau im Bikini posieren? Natalie Portman entschuldigt sich bei Jessica Simpson

Als junges Mädchen überfordert

Sie habe in dem Interview niemanden beschämen, sondern auf die widersprüchlichen Botschaften in der Medienberichterstattung aufmerksam machen wollen, sagte Portman im Interview mit "ET Online". Als ein junges Mädchen hätten sie die verschiedensten Botschaften über Frauenideale überfordert. Sie hätte aber in dem Interview keine Namen nennen sollen, so Portman. "Ich entschuldige mich aufs Äußerste, wenn ich jemanden verletzt haben sollte, das war ganz sicher nicht meine Absicht." Jessica Simpson hat sich noch nicht dazu geäußert, ob sie die Entschuldigung annehmen wird...