Kunden können aber auf die Hugendubel-Buchhandlungen am Marienplatz, in den Fünf Höfen an der Theatinerstraße oder auf andere Filialen ausweichen und da ihre Neuheiten, Klassiker oder Ratgeber besorgen. Für Donnerstag, 15. November, hat das Unternehmen die Neueröffnung angekündigt. Dazu soll es auch diverse Aktionen für die Kunden geben – als kleines Dankeschön fürs lange Warten. Hugendubel, ein Familienunternehmen in fünfter Generation, gibt es schon seit 1893 in München. Inzwischen sind es Deutschlandweit mehr als 150 Filialen.