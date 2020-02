Hainer habe selten so einen überzeugenden Bayern-Sieg gesehen wie zuletzt gegen Schalke (5:0), "wo der Gegner in der zweiten Halbzeit kaum mehr über die Mittellinie kam". Als Ziel nannte er ausdrücklich den Gewinn der Champions League in der übernächsten Saison: "Schließlich haben wir 2022 das Finale zu Hause und spätestens da wollen wir gewinnen. Sollte das vorher der Fall sein, hab' ich aber auch nichts dagegen."