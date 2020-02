Flick selbst geht trotz mangelnder Planungssicherheit jedoch gelassen mit der aktuellen Situation um. "Wir versuchen, gute Arbeit abzuliefern und in allen drei Wettbewerben optimal abzuschneiden. Was dann kommt, steht in den Sternen", erklärte der 54-Jährige am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn (Freitag, 20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker).