Lyon - Stürmerstar Antoine Griezmann hat Atlético Madrid in seinem wohl letzten großen Spiel für die Spanier zum Europa-League-Titel geführt. Auch dank eines Doppelpacks des Weltklasse-Stürmers (21. Minute/49.) setzte sich Atlético am Mittwochabend im Finale von Lyon mit 3:0 (1:0) gegen Olympique Marseille durch. Den dritten Treffer erzielte Kapitän Gabi in der Schlussphase (89.).