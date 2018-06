Callcenter-Mafia droht Opfern mit Haft in der Türkei

Bei vielen Angerufenen trifft die Behauptung ins Schwarze – sie sind tatsächlich schon mal in der Türkei gewesen. Manche bekommen es mit der Angst zu tun und übergeben Fremden an der Haustür hohe Summen Bargeld oder überweisen direkt in die Türkei.