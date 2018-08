Dank an Zuschauer, Crew und Cast Jim Parsons: "Big Bang Theory"-Aus ist schwer zu akzeptieren

Ebenso sei er dankbar für die Crew, die "Beständigkeit und Sicherheit" in die Serie gebracht habe. Sie sei der "regelmäßige Herzschlag" des Projektes gewesen, selbst wenn man sie nicht im Fernsehen gesehen habe. Ohne die Drehbuchautoren, die es immer schafften, "unterhaltsame Ideen" hervorzubringen, hätte es "Big Bang" niemals gegeben. Zuletzt wendet sich Parsons an den Cast. "Ihr seid alle meine Spielkameraden, in die ich mich verliebt habe und die sowohl am Set, als auch abseits davon ein Teil meines Lebens geworden sind."