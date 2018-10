Dank an Stella McCartney US-Star Demi Moore: Ein Hochzeits-Outfit mit Folgen

Von Kopf bis Fuß oder von Fascinator bis Riemchen-Pumps: US-Schauspielerin Demi Moore (55, "Die Akte Jane") machte eine tolle Figur bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank (32) am Freitag in Windsor. Für diesen festlichen Anlass hatte sie ein durch und durch weinrotes Outfit gewählt. Und weil sie sich darin offenbar so wohlfühlte, nutzte sie diesen schönen Anlass, um ihren neuen Instagram-Account einzuweihen.