Dank an die Hilfskräfte Coronavirus: Britische Promis klatschen für Ärzte und Pfleger

Victoria (45) und David Beckham (44) schlossen sich der Aktion mit ihren Kindern Romeo (17), Cruz (15) und Harper (8) an. "Wir sind so stolz auf euch", sagt David Beckham in einem Video, das seine Ehefrau auf Instagram veröffentlicht hat. Auch Sohn Brooklyn (21), der wegen der Corona-Krise in den USA festsitzt, zeigte seinen Dank für die Hilfskräfte in seinem Heimatland: Er ließ sich bei einer stehenden Ovation filmen. "Ich bin weit weg von zuhause, aber in Gedanken bei euch", schrieb er in seiner Instagram Story.