Danilo Barthel im Interview Hoeneß als Basketball-Coach: "Wenn es hilft, wieso nicht?"

AZ: Herr Barthel, am Samstag (20.30 Uhr) starten Sie mit den Bayern-Basketballern gegen Ihren Ex-Klub Frankfurt in die Playoffs. Ihr Wunschgegner?

DANILO BARTHEL: Wir freuen uns, dass es jetzt mit den Playoffs losgeht. Aber ich freue natürlich auch immer, gegen die alten Gesichter aus Frankfurt zu spielen. Von einem Wunschgegner kann man nicht sprechen, weil ich weiß, wie die in den Playoffs zur Sache gehen werden und was für eine harte Serie das werden kann.