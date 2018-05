Daniel Ricciardo holt sich die Pole GP von Monaco: Vettel Zweiter im Qualifying

Monte Carlo - Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo hat sich auf eindrucksvolle Weise die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Monaco gesichert. Der Australier dominierte am Samstag auch die Qualifikation und startet von Rang eins in das sechste Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL).