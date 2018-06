Quirin Moll: Vergangenheit beim FC Bayern und Unterhaching

In der vergangenen Saison stand Moll in 19 Partien auf dem Platz, konnte den Abstieg der "Löwen" aber nicht verhindern. Wechselt er nun zu den Löwen nach München? Der 1,84 Meter große Akteur würde durchaus in Bierofkas Raster passen.