Sind Sie denn körperlich auf diese Reise vorbereitet?

Ich war in letzter Zeit vier mal die Woche laufen und habe Kraftsport gemacht. Ich denke und hoffe schon.

Was wird die größte Hürde sein?

Isoliertheit und Schmerz möglicherweise.

Was wollen Sie bewirken?

Die Reise soll dazu dienen, andere Leute zu inspirieren, die eigenen Grenzen zu durchbrechen. Ich möchte eine Message in die Welt hinaus senden: Niemals aufgeben, denn der Selbstzweifel ist der Teufel, der einen niemals in Ruhe lässt.

Haben Sie auf der Reise das Handy dabei?

Ja, aber es wird nur im Notfall benutzt.

Welche Ängste werden Sie mitnehmen?

Die einzige Angst ist, dass ich es nicht schaffen könnte.

Wie viele Checkpoints haben Sie eingeplant?

Jeden Tag einen. Insgesamt sieben. Und nach dem siebten möchte ich am Brandenburger Tor ankommen.

Wie schwer ist Ihr Equipment?

Proviant, Film, Schlafsack, Wurfzelt. 15 bis 20 Kilogramm ungefähr.

Wie ist der Reiseplan?

Ich gehe an diesem Montag los, komme am 15. an. Am 16. ist der Rückflug von Tegel geplant.

Wie planen Sie, den Film zu gestalten?

Es wird eine Art Selbstporträt. Es geht um die Message, niemals aufgeben eben.

Haben Sie Angst vor Rassismus auf Ihrer Reise?

Ich hatte eine Zeit lang einen Vollbart. Rassistische Tendenzen bin ich aus München gewohnt. Ich werde einfach meinen Weg weitergehen, wenn es zu solchen Begegnungen kommen sollte.

Werden Sie es annehmen, wenn Sie jemand zum Essen einlädt?

Nur am Checkpoint. Sonst schaffe ich das nicht. Ich muss wirklich viele Kilometer gehen.

Wo ist der Film über Ihre Reise dann zu sehen?

Ich möchte versuchen, bei Festivals und Wettbewerben teilzunehmen. Der Film soll etwa eine Stunde bis 80 Minuten lang sein.

Wo geht es eigentlich in München los?

Am Montag in Pasing, um sechs Uhr morgens, dort, wo ich wohne.

Haben Sie eine Art Notfallplan?

Meine große Schwester Sari (33) wird im Umkreis von 10 bis 20 Kilometern dabei sein. Mit Auto. Safety Car sozusagen.

Folgen Sie Danial Sheka auf seinem Marsch nach Berlin, auf: Facebook RedAnvil_Pictures und Instagram @redanvil_pictures