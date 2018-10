Vornehme Roben, perfekt sitzende Kleider und einen exquisiten Stil - dafür war Kate Middleton in der Vergangenheit bekannt. Ihre Looks? Meist farbenfroh und klassisch; deshalb avancierte sie schnell zum Fashion-Vorbild. Doch beim Dinner mit König Willem-Alexander der Niederlande und seiner Königin Máxima griff Dreifach-Mutter Kate mit ihrer Outfitwahl ordentlich daneben. Was ist mit Kates Stilsicherheit passiert?