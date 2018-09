Nichtsdestotrotz wird das Album natürlich ein Erfolg werden. Wahrscheinlich erschafft es sogar eine neue Generation von Abba-Fans. Bestimmt bestücken die Lieder demnächst viele Dragqueen-Shows. Aber die Originale von Evergreens wie "Chiquitita", "One Of Us", "Fernando" und "The Winner Takes It All" bleiben unübertroffen.

Zurzeit tourt Cher durch Australien und Neuseeland. Im November hat sie wieder Shows in Las Vegas. Am 2. Dezember soll sie in Washington den Kennedy-Preis verliehen bekommen. Einen Tag später, am 3. Dezember, feiert das Musical "The Cher Show" am Broadway in New York Premiere. Cher ist als Koproduzentin beteiligt. Money, Money, Money.

Der vielsagende Abba-Titel "Money, Money, Money" fehlt übrigens auf Chers Album.