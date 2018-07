DAK wollte OP nicht zahlen Nach AZ-Einsatz: Diesem Mädchen wird endlich geholfen

Die AZ hakte bei der Versicherung nach. Ein behandelnder Oberarzt einer Münchner Uniklinik befürwortete die Operation in der Schweiz ausdrücklich. Ein zweiter Mediziner – Chefarzt der Sana Kliniken in Duisburg – hält die OP in der Schweiz in Samias Fall für "erfolgversprechender". Sie könne nicht mehr aufgeschoben werden. Innerhalb weniger Tage wurde plötzlich möglich, was bis dahin unerreichbar schien.

AZ hakt nach: Jetzt zahlt DAK die gesamte OP

Am Mittwoch sagte ein Sprecher der DAK zur AZ: "Wir werden den Fall noch einmal prüfen." Am Donnerstag hieß es, die Kasse sei bereit, rund 17.000 Euro der OP-Kosten zu übernehmen. Am Freitag teilte der DAK-Sprecher der AZ schriftlich mit, alle Kosten würden übernommen. Samias Mutter ist unendlich erleichtert: "Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin! Ohne die AZ wäre das nicht möglich gewesen." Die Operation ist nun für den 22. August in Basel geplant. Viel Glück, Samia!

