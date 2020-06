Daheim in den Bergen, ... TV-Tipps am Freitag

In "Daheim in den Bergen" (Das Erste) bekommt die Huber-Alm Zuwachs. Ein ehemaliger Sklave nimmt in "Django Unchained" (ProSieben) Rache an seinen Peinigern. In "Mr. & Mrs. Smith" (RTL ZWEI) führen Brad Pitt und Angelina Jolie ein mörderisches Doppelleben.