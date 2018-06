Während der DFB also bislang zum Enttäuschenden Turnier (und der Frage nach Löws Zukunft) schweigt, sind andere weitaus weniger zurückhaltend. So fragte beispielsweise der brasilianische Sportsender Fox Sports Brasil auf Twitter: "Was ist schlimmer? Eine 1:7-Niederlage oder in der Vorrunde auszuscheiden?" Und ein brasilianischer Comedian erinnerte an einen Toni-Kroos-Tweet vom 1. Januar des vergangenen Jahres. Der Weltmeister hatte damals "Feliz 2017" gewünscht und dabei die Zahlen 1 und 7 durch die brasilianische und deutsche Flagge ersetzt. Nun folgte die Replik mit "Feliz 2018" – wobei die 2 durch die südkoreanische und die 0 durch die deutsche Flagge ersetzt wurde.