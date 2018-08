Da waren es nur noch fünf "Promi Big Brother": Zoff und Streitereien, Katja fliegt raus

Chethrin gibt Daniel einen Korb

Auch die "Romanze" mit Daniel Völz (33) ist offenbar an einem Tiefpunkt angelangt. Zumindest schein Chethrin kein Bock mehr auf den "Bachelor" zu haben. Völz sei ohnehin nur von der "Hülle her attraktiv". Für eine Beziehung aber eher ungeeignet: "Flirten ist okay, aber was Festes eher nicht so. Er macht so Sachen, die gehen gar nicht bei einem Mann, das sind Kleinigkeiten, auf die ich achte", erklärt Chethrin. Ihr Fazit: "Schade eigentlich."

Daniel gibt den Ehrenmann

Und sonst so? Natürlich stand wieder ein Duell auf dem Plan. Chethrin stellte sich - und nach langem Hin und Her auch Daniel. Dieser entschied dann auch das Spiel am Ende für sich - körperlichem Vorteil sei Dank. Das Besondere: Wer gewann, bekam eine grüne Karte, die ihn vor einer Nominierung schützte. Weitergeben war aber auch drin - nur an Chethrin nicht. Daniel musste seine Entscheidung vor allen Bewohnern verkünden. Natürlich hätte er, Ehrenmann, wie er ist, die Karte an Chethrin weitergegeben: "Du warst die letzten Tage schon so oft nominiert", erklärt Daniel. Und weiter: "Aber ich darf nicht. Also werde ich sie behalten". Wie praktisch.

Da Chethrin verloren hatte, bekam sie aber auch eine Karte. Dieses Mal war diese aber rot. Ihr Besitzer war durch sie automatisch nominiert. Sprich: Sie durfte sie ebenfalls weitergeben - nur an Daniel nicht. Auch sie musste ihre Entscheidung vor allen Teilnehmern verkünden. Und wählt sich selbst. "Ihr nominiert mich eh wieder alle. So kann ich nicht von anderen bloßgestellt werden", analysierte sie haarscharf die Situation.

Die erste offene Nominierung

Danach wurde zum ersten Mal offen nominiert. Alphonso, Daniel und Silvia nominierten Katja, die so die meisten Stimmen erhielt. Damit war klar: Das Super-Läster-Duo Chethrin und Katja würde auseinandergerissen werden. Am Ende bekam Katja die wenigsten Anrufe und Chethrin war ein weiteres Mal gerettet...