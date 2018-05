Die dritte Kandidatin von Team Michael erwischte es ganz am Ende der Folge, als dann die per Power-Training beigebrachte Dragqueen-Attitüde vorgeführt werden sollte. Sally erntete für ihre Performance von allen drei Jury-Mitgliedern so vernichtende Kritiken, dass ihr umgehend danach schon klar war, dass sie nach Hause fahren würde. Und so kam es dann auch. Für Thomas Hayo (49) sind nun also Jennifer und Christina ins Halbfinale eingezogen, Michael Michalsky (51) darf weiterhin auf Toni, Pia und Julianna bauen.