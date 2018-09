Da waren es noch sieben "Global Gladiators": Team Blau kriegt ihn nicht hoch, Jana ist raus

Weil Höller daraufhin heftig schmollte, suchte Cordalis den Dialog. Der fällt allerdings nicht so einfach, wenn einen zeitgleich eine bissige Boulahrouz die ganze Zeit auffordert, "jetzt einfach mal den Mund zu halten". Und so war Team Rot nach der "Aussprache" so zerrüttet wie nie zuvor, Höller machte es sich sogar lieber beim Gegnerteam gemütlich. Weil nun aber dummerweise Cordalis schon wieder abgeliefert hatte und auch Spiel drei an Team Rot ging, landete neben Sabia in dieser Ausgabe Ben auf der Abschussliste.