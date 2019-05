Ex-BVB-Profi Owomoyela springt Kovac bei

So richtig sprang Ex-BVB-Profi Patrick Owomoyela dem Bayern-Trainer zur Seite.

"Im Endeffekt stehen ja auch Spieler auf dem Platz, die es regeln müssen. Das sind elf Individuen, die alle ihre Themen haben, alle mal einen schlechten oder guten Tag haben. Da kann so viel verloren gehen", sagte der frühere Nationalspieler in der Sendung "Wontorra" bei Sky: "Du hast von den Charakteren her in München mit Leuten zu tun, die sich nicht auf Augenhöhe, sondern über dir sehen. Die musst du in der Manege als Dompteur leiten. Dann darfst du noch derjenige sein, der Robben und Ribéry beibringt: Hört mal, ihr seid auf dem Abstellgleis, ihr dürft noch ein paar Mal, aber nicht mehr so viel. James musst du auch in seine Rolle setzen – all diese Themen sind wahnsinnig schwer."

Dass die Münchner nach wie vor die Chance auf das Double hätten sei "eine Riesen-Leistung. Das wird vielleicht zu wenig gewürdigt", sagte Owomoyela weiter.

Der 39-Jährige erinnerte an die legendäre Pressekonferenz der Bayern-Bosse im Oktober, als Rummenigge das Grundgesetz zitierte. Owomoyela : "Und irgendwas war da ja mal mit der Würde des Menschen und den Bayern und man solle da vernünftig mit umgehen. Finde ich schwierig."

