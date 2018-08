Dass dieses Marktsegment in Zeiten von Reich-Sein und Es-auch-zeigen-Wollen nicht vom Austerben bedroht ist, zeigt die Firma aus Maranello bei Modena in der zumindest bisher traditionell eher linken Emilia Romagna, weswegen man den Firmensitz auch im steuergünstigen Amsterdam hat. Aber wie hat gerade eine Studie errechnet: Von einem für 280.000 Euro verkauften Ferrari bleibt ein stolzer Gewinn von knapp 70.000 Euro.

Aber, um noch einmal vom schnöden Geld wegzukommen: Ein Ferrari ist heute ein uneinlösbares Versprechen von mobiler Freiheit durch seine überbordende Kraft und mögliche Geschwindigkeit. Und es ist gerade die faszinierende Dekadenz, dass genau das – in Zeiten der Massenmobilität – ja keinen Raum mehr hat. Was also bleibt: Eleganz und Schönheit.

"Ferrari" Collector’s Edition (limitiert: Nr. 251 – 1 947) (herausgegeben von Pino Allievi, Taschen Verlag, Ledereinband, 32,4 cm × 43,2 cm, 480 Seiten; umschlossen von einer von Marc Newson entworfenen Präsentationsbox aus Aluminium, 5.000 Euro, jeweils signiert von Piero Ferrari)

"Ferrari" Art Edition (Exemplare Nr. 1–250), mit einem "Ferrari" Buchständer von Marc Newson, signiert von Piero Ferrari, Sergio Marchionne und John Elkann (25.000 Euro).