Cynthia Nixon geht in die Politik "Sex and the City"-Star will Gouverneurin von New York werden

Cynthia Nixon (51) hat offenbar genug von "Sex and the City" und macht vielleicht schon bald "Politik in the City". Die Schauspielerin, die mehrere Jahre als Miranda Hobbes in der Kultserie zu sehen war, will sich einem Bericht zu Folge als Gouverneurin von New York bewerben. Nixon, die ihr Interesse über ein etwaiges Antreten gegen Gouverneur Andrew Cuomo (60) bereits vor Monaten bekundet haben soll, habe sich kürzlich mit erfahrenen politischen Beratern getroffen. Das berichtet die "New York Times".